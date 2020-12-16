В Кыргызстане 241 новый случай COVID-19, за сутки скончался один человек

В Кыргызстане на 16 декабря зарегистрирован 241 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 73

Ош - 13

Чуйская область – 55

Ошская область - 22

Таласская область - 6

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 19

Баткенская область - 12.

За весь период зафиксирован 78 151 зараженный коронавирусом. При этом всего выздоровели 71 270 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 403 человека:

Бишкек – 119

Ош – 25

Чуйская область – 101

Ошская область – 28

Таласская область – 4

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 54

Джалал-Абадская область – 37

Баткенская область – 27.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

За прошедшие сутки скончался один человек в Ошской области. За весь период - 1317 человек.

На стационарном лечении – 1845 пациентов, из них:

21 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;

1236 (66,9%) - средней тяжести;

496 (26,8%) - тяжелые;

92 (4,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2841 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3141.