В Кыргызстане 241 новый случай COVID-19, за сутки скончался один человек

В Кыргызстане на 16 декабря зарегистрирован 241 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 73
Ош - 13
Чуйская область – 55
Ошская область - 22
Таласская область - 6
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 38
Джалал-Абадская область – 19
Баткенская область - 12.
За весь период зафиксирован 78 151 зараженный коронавирусом. При этом всего выздоровели 71 270 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 403 человека:
Бишкек – 119
Ош – 25
Чуйская область – 101
Ошская область – 28
Таласская область – 4
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 54
Джалал-Абадская область – 37
Баткенская область – 27.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
За прошедшие сутки скончался один человек в Ошской области. За весь период - 1317 человек.
На стационарном лечении – 1845 пациентов, из них:
21 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;
1236 (66,9%) - средней тяжести;
496 (26,8%) - тяжелые;
92 (4,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2841 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3141.