В Кыргызстане 264 новых случая COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 17 декабря зарегистрировано 264 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 86
Ош - 2
Чуйская область – 60
Ошская область - 25
Таласская область - 3
Нарынская область - 13
Иссык-Кульская область – 44
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область - 11.
За весь период пандемии зафиксировано 78 415 зараженных. При этом всего выздоровели 71 656 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 386 человек:
Бишкек – 115
Ош – 15
Чуйская область – 110
Ошская область – 20
Таласская область – 18
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 41
Джалал-Абадская область – 28
Баткенская область – 31.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек - 1
Баткенская область - 1
Ошская область – 1
Иссык-Кульская область - 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1321 человек.
На стационарном лечении – 1815 пациентов, из них:
24 человек (0,7%) - удовлетворительное состояние;
1225 (67,4%) - средней тяжести;
477 (26,2%) - тяжелые;
89 (4,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2743 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2924.