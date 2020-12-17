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В Кыргызстане 264 новых случая COVID-19, скончались за сутки 4 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 17 декабря зарегистрировано 264 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 86

Ош - 2

Чуйская область – 60

Ошская область - 25

Таласская область - 3

Нарынская область - 13

Иссык-Кульская область – 44

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область - 11.

За весь период пандемии зафиксировано 78 415 зараженных. При этом всего выздоровели 71 656 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 386 человек:

Бишкек – 115

Ош – 15

Чуйская область – 110

Ошская область – 20

Таласская область – 18

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 41

Джалал-Абадская область – 28

Баткенская область – 31.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек - 1

Баткенская область - 1

Ошская область – 1

Иссык-Кульская область - 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1321 человек.

На стационарном лечении – 1815 пациентов, из них:

24 человек (0,7%) - удовлетворительное состояние;

1225 (67,4%) - средней тяжести;

477 (26,2%) - тяжелые;

89 (4,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2743 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2924.


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URL: https://www.vb.kg/395243
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (926 материалов)
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