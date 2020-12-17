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В Кыргызстане предлагают провести пенсионную реформу

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- Виктория Гунгер
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Если не сделать пенсионную реформу, Соцфонд может оказаться на грани банкротства. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что сегодня ЖК будет рассматривать вопрос о бюджете Социального фонда на 2020 год и планировать на 2021-ый.

- Нынешний год у Соцфонда заканчиваются не совсем хорошо. Но хотя бы доходы сходятся с расходами. Хотя раньше Соцфонд всегда выходил с профицитом. Именно поэтому, необходима пенсионная реформа. В 2021 году Соцфонд планирует показать в бюджете небольшой профицит. Но есть опасения, что налоговая служба может не собрать запланированные соцотчисления, - пояснил Дастан Бекешев.

Правда, что именно надо изменить в пенсионной системе граждан, депутат в своем заявлении не пояснил.


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URL: https://www.vb.kg/395245
Теги:
Дастан Бекешев, парламент, пенсии, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, Социальный фонд
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