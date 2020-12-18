В Кыргызстане вновь 264 новых случая COVID-19. За сутки скончались трое

В Кыргызстане на 18 декабря зарегистрировано, как и вчера, 264 новых случая COVID-19. Из них 116 лабораторно-подтвержденных. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 76
Ош - 21
Чуйская область – 67
Ошская область - 14
Таласская область - 4
Нарынская область - 14
Иссык-Кульская область – 44
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область - 4.
За весь период пандемии зафиксировано 78 679 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 72 051 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 395 человек:
Бишкек – 125
Ош – 22
Чуйская область – 114
Ошская область – 16
Таласская область –13
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 40
Джалал-Абадская область – 28
Баткенская область – 32.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Баткенская область - 2
Ошская область – 1.
Так за прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, за весь период пандемии - 1324 человека.
На стационарном лечении – 1773 пациентов, из них:
22 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;
1186 (66,8%) - средней тяжести;
483 (27,2%) - тяжелые;
82 (4,6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2649 пациентов.