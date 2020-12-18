В Кыргызстане вновь 264 новых случая COVID-19. За сутки скончались трое

В Кыргызстане на 18 декабря зарегистрировано, как и вчера, 264 новых случая COVID-19. Из них 116 лабораторно-подтвержденных. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 76

Ош - 21

Чуйская область – 67

Ошская область - 14

Таласская область - 4

Нарынская область - 14

Иссык-Кульская область – 44

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область - 4.

За весь период пандемии зафиксировано 78 679 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 72 051 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 395 человек:

Бишкек – 125

Ош – 22

Чуйская область – 114

Ошская область – 16

Таласская область –13

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 40

Джалал-Абадская область – 28

Баткенская область – 32.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Баткенская область - 2

Ошская область – 1.

Так за прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, за весь период пандемии - 1324 человека.

На стационарном лечении – 1773 пациентов, из них:

22 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;

1186 (66,8%) - средней тяжести;

483 (27,2%) - тяжелые;

82 (4,6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2649 пациентов.