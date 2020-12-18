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Троих казахстанок подозревают в продаже новорожденных детей в Китай

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- Азиз Осмонов
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Троих гражданок Казахстана подозревают в продаже новорожденных детей гражданам Китая. Их разыскивает полиция России. Об этом сообщили СМИ Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в августе 2019 года 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая.

- Китайцы являются биологическими отцами детей и в апреле 2020 года в одном из медицинских учреждений Красноярска, женщины родили двух мальчиков и девочку, которых оставили на попечении няни, а сами убыли в Казахстан. В настоящее время дети помещены в специализированный дом ребенка, устанавливается местонахождение женщин и биологических отцов младенцев с целью их допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования, допрашиваются сотрудники медицинских учреждений, осуществлявших оказание женщинам акушерской помощи, расследование уголовного дела продолжается, - говорится в информации.

Уточняется, что по результатам рассмотрения материалов, поступивших из полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии).


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URL: https://www.vb.kg/395299
Теги:
Китай, новорожденный, Россия, Кыргызстан, деньги, уголовное дело
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