В Кыргызстане 132 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрировано 132 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 45

Ош - 6

Чуйская область – 21

Таласская область - 5

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 32

Джалал-Абадская область – 16

Баткенская область - 6.

За весь период зафиксировано 79 254 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 73 005 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 225 человек:

Бишкек – 80

Ош – 23

Чуйская область – 34

Ошская область – 5

Таласская область – 6

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 28

Джалал-Абадская область – 24

Баткенская область – 21.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

За прошедшие сутки в Баткенской области скончался 1 человек. За весь период - 1331 человек.

На стационарном лечении – 1636 пациентов, из них:

28 человек (1,7%) - удовлетворительное состояние;

1088 (66,5%) - средней тяжести;

438 (26,7%) - тяжелые;

82 (5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2394 пациента.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 895.