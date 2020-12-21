В Кыргызстане 132 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрировано 132 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 45
Ош - 6
Чуйская область – 21
Таласская область - 5
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 32
Джалал-Абадская область – 16
Баткенская область - 6.
За весь период зафиксировано 79 254 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 73 005 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 225 человек:
Бишкек – 80
Ош – 23
Чуйская область – 34
Ошская область – 5
Таласская область – 6
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 28
Джалал-Абадская область – 24
Баткенская область – 21.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
За прошедшие сутки в Баткенской области скончался 1 человек. За весь период - 1331 человек.
На стационарном лечении – 1636 пациентов, из них:
28 человек (1,7%) - удовлетворительное состояние;
1088 (66,5%) - средней тяжести;
438 (26,7%) - тяжелые;
82 (5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2394 пациента.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 895.