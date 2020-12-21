МВД: За подкуп голосов избирателей предусмотрена уголовная ответственность

21 декабря министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание с руководителями подразделений ОВД по вопросам обеспечения общественной безопасности в период выборов Президента Кыргызской Республики, усиления борьбы с преступностью и организации работы по обеспечению безопасности дорожного

движения на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На совещании Улан Ниязбеков отметил, что со стороны МВД предпринимаются необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов. Создан оперативный штаб, составлен комплексный план мероприятий. Осуществляется комплекс, предусмотренных законом, оперативно-профилактических мер на избирательных участках, в местах массового скопления населения, а также в среде организованной преступности, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в стране в предвыборный период.

"Перед органами внутренних дел поставлена задача незамедлительно реагировать на все нарушения. Милиция должна пресекать любые противозаконные деяния, принимать оперативные решение согласно законодательства, осуществлять работу по профилактике правонарушений и преступлений, выполнять поставленные задачи. Подкуп голосов, административный ресурс и другие нарушения закона недопустимы. В период подготовки и проведения выборов особое внимание будут уделять работе органов внутренних дел, поэтому поручаю усилить меры по решению стоящих актуальных задач, в том числе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" - отметил Улан Ниязбеков.

МВД призывает всех физических и юридических лиц к соблюдению законности в ходе избирательного процесса. Министерство внутренних дел, уверяют в ведомстве, проводит необходимую оперативную работу по выявлению подкупов избирателей и предупреждает граждан, что за подкуп голосов избирателей предусмотрена уголовная ответственность. Перед сотрудниками милиции, задействованными в мероприятиях, руководством поставлены задачи о строгом соблюдении законности и служебной дисциплины в период проведения выборов.

В целом личный состав подразделений органов внутренних дел имеет определенный опыт работы в обеспечении правопорядка в период выборной компании, и будет заниматься исключительно вопросами обеспечения общественного порядка и безопасности.

На 2420 избирательных участках общественный порядок и безопасность будут обеспечивать более 11 000 сотрудников милиции. За каждым избирательным участком закреплены сотрудники милиции и ответственные должностные лица.

"Подразделения министерства внутренних дел обеспечат охрану и сохранность избирательных бюллетеней во время их изготовления, а также охрану и сохранность избирательных бюллетеней на избирательных участках. Организуют сопровождение доставления по избирательным комиссиям и участкам бюллетеней. Обеспечат участия в выборах лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания", - информируют в МВД.

В работе совещания, которое проходило в онлайн режиме, приняли участие заместители министра, руководители служб центрального аппарата МВД, главных управлений, начальники управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Ош, ГУВД Чуйской области и города Бишкек. Начальники УВД областей и ГУВД города Бишкек и Ош доложили о полной готовности к обеспечению общественной безопасности в период проведения выборов Президента Кыргызской Республики.