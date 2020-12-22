В Кыргызстане 175 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 22 декабря зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 48

Ош - 2

Чуйская область – 41

Ошская область - 11

Таласская область - 7

Нарынская область - 7

Иссык-Кульская область – 31

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область - 16.

За весь период пандемии зафиксировано 79 429 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 73 300 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 295 человек:

Бишкек – 105

Ош – 6

Чуйская область – 68

Ошская область – 16

Таласская область – 8

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 49

Джалал-Абадская область – 22

Баткенская область – 15.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3

Иссык-Кульская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1335 человек.

На стационарном лечении – 1472 пациентов, из них:

23 человек (1,5%) - удовлетворительное состояние;

966 (65,6%) - средней тяжести;

410 (27,8%) - тяжелые;

73 (4,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2429 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2890.