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"Лишь одна команда могла качественно решать проблемы с местным населением"

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- Азиз Осмонов
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Все чаще местное население в регионах Кыргызстана в последнее время выдвигает требования инвесторам. Тому пример, вчерашняя пресс-конференция, на которой подобные активисты потребовали долю от одного из крупных месторождений страны.

В итоге в соцсетях стали открыто говорить, что лишь одна команда могла за последние годы качественно решать проблемы с местным населением – команда экс-вице-премьера КР Дуйшенбека Зилалиева.

- Сейчас нужны такие люди, как Зилалиев, не зря же его называют "кризис-менеджером". Он лично вел переговоры с населением, выезжал на месторождения. И сейчас только он сможет привести все в порядок, - отмечают в соцсетях эксперты и граждане.

Согласен с подобной позицией и эксперт-экономист Нурлан Алиев. По его словам, команда Душенбека Зилалиева знает всех лидеров недовольных сообществ на местах и их требования.

- К тому же, им доверяют все иностранные инвесторы, работающие в месторождениях! Но важен сейчас и еще один приоритетный пункт - необходимо срочно запустить приостановленные предприятия. Поскольку доходы бюджета и так будут сокращаться, а состояние экономики страны ухудшаться. С другой стороны, сложившаяся ситуация пагубно сказывается на инвестиционном климате, в таких условиях инвесторы в страну попросту перестанут приезжать, - отметил Алиев.

Экономист считает, что если такая ситуация продолжится, то бюджетообразующие компании снизят свои расходы и перестанут вкладываться в свои предприятия.

- Многие инвесторы сейчас боятся рисковать. Их заменят бизнесмены, которые готовые на риски и возможные финансовые потери. Но вот только такие инвесторы, как правило, не обращают внимания на окружающую среду и начинают взаимодействовать с властью по серым схемам. Поэтому спасти ситуацию смогут только профессионалы и грамотные специалисты, которые смогут навести порядок в горнодобывающей отрасли. И одним из таких людей был именно Дуйшенбек Зилалиев, - подчеркнул Нурлан Алиев.


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URL: https://www.vb.kg/395416
Теги:
инвестиции, население, конфликт, Кыргызстан, деньги, Дуйшенбек Зилалиев
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