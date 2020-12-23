В Кыргызстане 230 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане 230 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 71

Ош - 4

Чуйская область – 71

Ошская область - 24

Таласская область - 6

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 36

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область - 9.

Всего за весь период было зафиксировано 79 659 заражённых коронавирусом.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 261 человек:

Бишкек – 78

Ош – 12

Чуйская область – 63

Ошская область – 26

Таласская область – 6

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 39

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область – 24.

Всего за весь период выздоровели: 73 561 человек.

Зарегистрировано 2 новых случая летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Таласская область – 1.

Всего за весь период скончались от коронавируса 1337 человек.

На стационарном лечении – 1453 пациента, из них:

18 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;

955 (65,7%) - средней тяжести;

402 (27,6%) - тяжелые;

78 (5,3%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2414 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2678.