В Кыргызстане 230 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане 230 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 71
Ош - 4
Чуйская область – 71
Ошская область - 24
Таласская область - 6
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 36
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область - 9.
Всего за весь период было зафиксировано 79 659 заражённых коронавирусом.
За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 261 человек:
Бишкек – 78
Ош – 12
Чуйская область – 63
Ошская область – 26
Таласская область – 6
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 39
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область – 24.
Всего за весь период выздоровели: 73 561 человек.
Зарегистрировано 2 новых случая летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Таласская область – 1.
Всего за весь период скончались от коронавируса 1337 человек.
На стационарном лечении – 1453 пациента, из них:
18 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;
955 (65,7%) - средней тяжести;
402 (27,6%) - тяжелые;
78 (5,3%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2414 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2678.