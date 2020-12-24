Статистика COVID-19 по Кыргызстану на 24 декабря

В Кыргызстане на 24 декабря зарегистрировано 186 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 62

Ош - 6

Чуйская область – 43

Ошская область - 8

Таласская область - 5

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 34

Джалал-Абадская область – 11

Баткенская область - 11.

За весь период зафиксировано 79 845 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 73 870 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 309 человек:

Бишкек – 111

Ош – 10

Чуйская область – 100

Ошская область – 10

Таласская область – 7

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 27

Джалал-Абадская область – 23

Баткенская область – 16.

На стационарном лечении – 1418 пациентов, из них:

22 человек (1,5%) - удовлетворительное состояние;

938 (66,1%) - средней тяжести;

380 (26,7%) - тяжелые;

78 (5,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2320 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Баткенская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, за весь период пандемии - 1340 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3263.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 7 случаев, из них двое работающие в красной зоне:

г. Бишкек - 2

Чуйская область - 1

Баткенская область - 1 (1 в красной зоне)

Иссык-Кульская область - 2

Таласская область - 1 (1 в красной зоне).

В то же время с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции 5 медиков.

За весь период пандемии COVID-19 заразились 4087 случая, из которых выздоровели 3865.