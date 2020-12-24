Статистика COVID-19 по Кыргызстану на 24 декабря

В Кыргызстане на 24 декабря зарегистрировано 186 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 62
Ош - 6
Чуйская область – 43
Ошская область - 8
Таласская область - 5
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область – 34
Джалал-Абадская область – 11
Баткенская область - 11.
За весь период зафиксировано 79 845 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 73 870 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 309 человек:
Бишкек – 111
Ош – 10
Чуйская область – 100
Ошская область – 10
Таласская область – 7
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 27
Джалал-Абадская область – 23
Баткенская область – 16.
На стационарном лечении – 1418 пациентов, из них:
22 человек (1,5%) - удовлетворительное состояние;
938 (66,1%) - средней тяжести;
380 (26,7%) - тяжелые;
78 (5,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2320 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Баткенская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, за весь период пандемии - 1340 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3263.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 7 случаев, из них двое работающие в красной зоне:
г. Бишкек - 2
Чуйская область - 1
Баткенская область - 1 (1 в красной зоне)
Иссык-Кульская область - 2
Таласская область - 1 (1 в красной зоне).
В то же время с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции 5 медиков.
За весь период пандемии COVID-19 заразились 4087 случая, из которых выздоровели 3865.