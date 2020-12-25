В Кыргызстане 180 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 декабря 180 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 67
Ош - 1
Чуйская область – 60
Ошская область - 14
Таласская область - 7
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 8.
Всего за весь период зафиксировано 80 025 заражённых коронавирусом. При этом выздоровели всего 74 177 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 307 человек:
Бишкек – 95
Ош – 40
Чуйская область – 59
Ошская область – 6
Таласская область – 14
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 27
Баткенская область – 20.
За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19.
Всего зарегистрировано: 1340 смертей от коронавируса.
На стационарном лечении – 1358 пациентов, из них:
17 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;
906 (66,7%) - средней тяжести;
368 (27%) - тяжелые;
67 (4,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2246 пациентов.