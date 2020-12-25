В Кыргызстане 180 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 декабря 180 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 67

Ош - 1

Чуйская область – 60

Ошская область - 14

Таласская область - 7

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 8.

Всего за весь период зафиксировано 80 025 заражённых коронавирусом. При этом выздоровели всего 74 177 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 307 человек:

Бишкек – 95

Ош – 40

Чуйская область – 59

Ошская область – 6

Таласская область – 14

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 27

Баткенская область – 20.

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19.

Всего зарегистрировано: 1340 смертей от коронавируса.

На стационарном лечении – 1358 пациентов, из них:

17 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;

906 (66,7%) - средней тяжести;

368 (27%) - тяжелые;

67 (4,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2246 пациентов.