В Кыргызстане 162 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 28 декабря зарегистрировано 162 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 59

Ош - 11

Чуйская область – 42

Ошская область - 6

Таласская область - 7

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 25

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксировано 80 535 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 75 057 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 237 человек:

Бишкек – 96

Ош – 2

Чуйская область – 70

Ошская область – 12

Таласская область – 1

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 32

Джалал-Абадская область – 14

Баткенская область – 7.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

За прошедшие сутки в Бишкеке от коронавируса скончался один человек, за весь период - 1349 человек.

На стационарном лечении – 1265 пациента, из них:

23 человека (1,8%) - удовлетворительное состояние;

831 (65,6%) - средней тяжести;

346 (27,3%) - тяжелые;

65 (5,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1960 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 906.