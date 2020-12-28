В Кыргызстане 162 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 28 декабря зарегистрировано 162 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 59
Ош - 11
Чуйская область – 42
Ошская область - 6
Таласская область - 7
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 25
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксировано 80 535 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 75 057 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 237 человек:
Бишкек – 96
Ош – 2
Чуйская область – 70
Ошская область – 12
Таласская область – 1
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 32
Джалал-Абадская область – 14
Баткенская область – 7.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
За прошедшие сутки в Бишкеке от коронавируса скончался один человек, за весь период - 1349 человек.
На стационарном лечении – 1265 пациента, из них:
23 человека (1,8%) - удовлетворительное состояние;
831 (65,6%) - средней тяжести;
346 (27,3%) - тяжелые;
65 (5,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1960 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 906.