В Кыргызстане 119 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 29 декабря зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 51
Ош - 1
Чуйская область – 28
Ошская область - 10
Таласская область - 4
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 2.
За весь период зафиксировано 80 654 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 75 334 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 277 человек:
Бишкек – 59
Ош – 28
Чуйская область – 64
Ошская область – 31
Таласская область – 11
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 32
Джалал-Абадская область – 33
Баткенская область – 14.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 3
Иссык-Кульская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период - 1353 человека.