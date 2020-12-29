В Кыргызстане 119 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 29 декабря зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 51

Ош - 1

Чуйская область – 28

Ошская область - 10

Таласская область - 4

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 2.

За весь период зафиксировано 80 654 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 75 334 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 277 человек:

Бишкек – 59

Ош – 28

Чуйская область – 64

Ошская область – 31

Таласская область – 11

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 32

Джалал-Абадская область – 33

Баткенская область – 14.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3

Иссык-Кульская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период - 1353 человека.