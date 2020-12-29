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В стационарах страны с диагнозом коронавирус лечатся 1200 пациентов

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- Оксана Гут
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На 29 декабря в стационарах Кыргызстана находятся с диагнозом коронавирус 1200 пациентов. Из них 65 человек - крайне тяжелые. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

На стационарном лечении – 1200 пациентов, из них:

19 человек (1,5%) - удовлетворительное состояние;

798 (66,5%) - средней тяжести;

318 (26,5%) - тяжелые;

65 (5,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1862 пациентов.

Общая статистика COVID-19

Всего случаев заражения: 80654 (+119 сегодня). Из них U07.1 – 42281 (+56), U07.2 – 38373 (+63).

По областям:

Джалал-Абадская область – 9768

Ошская область – 8223+ 5507 (г. Ош)= 13730

Чуйская область – 11398+ 26705 (г. Бишкек) = 38103

Баткенская область – 7121

Нарынская область – 2246

Иссык-Кульская область – 7151

Таласская область – 2535.

Выздоровели: 75344 (+277)

Медработники: 4108 (+2)

Всего смертей: 1353 (+4). Из них:

U07.1 – 414 (+3)

U07.2 – 939 (+1).


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URL: https://www.vb.kg/395661
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (946 материалов)
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