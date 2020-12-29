В стационарах страны с диагнозом коронавирус лечатся 1200 пациентов

На 29 декабря в стационарах Кыргызстана находятся с диагнозом коронавирус 1200 пациентов. Из них 65 человек - крайне тяжелые. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
На стационарном лечении – 1200 пациентов, из них:
19 человек (1,5%) - удовлетворительное состояние;
798 (66,5%) - средней тяжести;
318 (26,5%) - тяжелые;
65 (5,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1862 пациентов.
Общая статистика COVID-19
Всего случаев заражения: 80654 (+119 сегодня). Из них U07.1 – 42281 (+56), U07.2 – 38373 (+63).
По областям:
Джалал-Абадская область – 9768
Ошская область – 8223+ 5507 (г. Ош)= 13730
Чуйская область – 11398+ 26705 (г. Бишкек) = 38103
Баткенская область – 7121
Нарынская область – 2246
Иссык-Кульская область – 7151
Таласская область – 2535.
Выздоровели: 75344 (+277)
Медработники: 4108 (+2)
Всего смертей: 1353 (+4). Из них:
U07.1 – 414 (+3)
U07.2 – 939 (+1).