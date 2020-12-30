В Кыргызстане 189 новых случаев COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 30 декабря зарегистрировано 189 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 65
Чуйская область – 63
Ошская область - 13
Таласская область - 3
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область - 8.
За весь период зафиксировано 80 843 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 75 624 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 290 человек:
Бишкек – 93
Чуйская область – 96
Ошская область – 17
Таласская область – 3
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 36
Джалал-Абадская область – 23
Баткенская область – 7
Ош – 8.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
За прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек в г. Бишкек. За весь период пандемии - 1354 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2 327.
На стационарном лечении – 1165 пациентов, из них:
14 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;
783 (67,2%) - средней тяжести;
313 (26,8%) - тяжелые;
55 (4,7%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1791 пациент.