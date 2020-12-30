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В Кыргызстане 189 новых случаев COVID-19, скончался за сутки один человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 30 декабря зарегистрировано 189 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 65

Чуйская область – 63

Ошская область - 13

Таласская область - 3

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область - 8.

За весь период зафиксировано 80 843 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 75 624 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 290 человек:

Бишкек – 93

Чуйская область – 96

Ошская область – 17

Таласская область – 3

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 36

Джалал-Абадская область – 23

Баткенская область – 7

Ош – 8.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

За прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек в г. Бишкек. За весь период пандемии - 1354 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2 327.

На стационарном лечении – 1165 пациентов, из них:

14 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;

783 (67,2%) - средней тяжести;

313 (26,8%) - тяжелые;

55 (4,7%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1791 пациент.


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URL: https://www.vb.kg/395689
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (948 материалов)
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