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Тулобаев о задержании чиновников мэрии и увольнении Гули Алмамбетовой

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- Оксана Гут
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И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев прокомментировал задержание чиновников муниципалитета.

Напомним, 23 ноября Финполицией был задержан аким Октябрьского района Константин Куценко.

24 декабря по факту коррупции ГКНБ задержан начальник МП "Бишкекглавархитектура" мэрии г. Бишкек Тулебердиев Асхат. А накануне АКС ГКНБ по факту присвоения и растраты вверенного имущества задержала бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова.

После задержания Константин Куценко, назначенный Балбаком Тулобаевым, им же был сразу уволен. По Асхату Тулебердиеву вопрос еще не решен.

"Сегодня-завтра я приму решение о его увольнении", - сказал и.о. мэра столицы, при этом напомнив о презумпции невиновности.

Что касается Мирлана Амантурова, то Тулобаев ответил: "человек должен сам отвечать за свои поступки".

И.о. градоначальника высказался и о "скандальном" увольнении Гули Алмамбетовой. Он заявил, что советников себе сам может назначать.

"Кадровые изменения продолжатся, вы о них услышите", - заключил Тулобаев.


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URL: https://www.vb.kg/395706
Теги:
задержание, коррупция, увольнение, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, мэрия
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