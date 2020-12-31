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В Кыргызстане 191 новый случай COVID-19, скончался за сутки один человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 31 декабря зарегистрирован 191 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 64

Ош - 4

Чуйская область – 46

Ошская область - 9

Таласская область - 7

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 27

Джалал-Абадская область– 24

Баткенская область - 5.

За весь период зафиксировано 81 034 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 75 918 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 294 человека:

Бишкек – 77

Ош – 32

Чуйская область – 76

Ошская область – 16

Таласская область – 7

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 36

Джалал-Абадская область – 30

Баткенская область – 14.

На стационарном лечении – 1093 пациента, из них:

12 человек (1%) - удовлетворительное состояние;

756 (69,1%) - средней тяжести;

279 (25,5%) - тяжелые;

46 (4,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1756 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19: зарегистрирована одна смерть в Бишкеке. За весь период от коронавируса скончались 1355 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3155.


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URL: https://www.vb.kg/395719
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (950 материалов)
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