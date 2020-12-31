В Кыргызстане 191 новый случай COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 31 декабря зарегистрирован 191 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 64
Ош - 4
Чуйская область – 46
Ошская область - 9
Таласская область - 7
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 27
Джалал-Абадская область– 24
Баткенская область - 5.
За весь период зафиксировано 81 034 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 75 918 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 294 человека:
Бишкек – 77
Ош – 32
Чуйская область – 76
Ошская область – 16
Таласская область – 7
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 36
Джалал-Абадская область – 30
Баткенская область – 14.
На стационарном лечении – 1093 пациента, из них:
12 человек (1%) - удовлетворительное состояние;
756 (69,1%) - средней тяжести;
279 (25,5%) - тяжелые;
46 (4,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1756 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19: зарегистрирована одна смерть в Бишкеке. За весь период от коронавируса скончались 1355 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3155.