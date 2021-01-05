Статистика по СOVID-19: В Кыргызстане 124 новых случая заражения

В Кыргызстане на 5 декабря зарегистрировано 124 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 59

Ош - 0

Чуйская область – 51

Ошская область - 0

Таласская область - 2

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 1

За весь период зафиксировано 81 512 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 76 955 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 227 человек:

Бишкек – 48

Ош – 8

Чуйская область – 74

Ошская область – 18

Таласская область – 14

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 44

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область – 6.

На стационарном лечении – 888 пациентов, из них:

15 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;

585 (65,8%) - средней тяжести;

241 (27,1%) - тяжелые;

47 (5,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1385 пациентов.

Новых случаев летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано за сутки. За весь период от коронавируса скончались 1360 человек.

Проведено ПЦР- исследований за последние сутки – 1 178.