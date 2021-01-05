Статистика по СOVID-19: В Кыргызстане 124 новых случая заражения

В Кыргызстане на 5 декабря зарегистрировано 124 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 59
Ош - 0
Чуйская область – 51
Ошская область - 0
Таласская область - 2
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 1
За весь период зафиксировано 81 512 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 76 955 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 227 человек:
Бишкек – 48
Ош – 8
Чуйская область – 74
Ошская область – 18
Таласская область – 14
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 44
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область – 6.
На стационарном лечении – 888 пациентов, из них:
15 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;
585 (65,8%) - средней тяжести;
241 (27,1%) - тяжелые;
47 (5,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1385 пациентов.
Новых случаев летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано за сутки. За весь период от коронавируса скончались 1360 человек.
Проведено ПЦР- исследований за последние сутки – 1 178.