В Кыргызстане 144 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 6 января зарегистрировано 144 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 60

Ош - 5

Чуйская область – 30

Ошская область - 10

Таласская область - 1

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область– 11

Баткенская область - 2.

За весь период зафиксировано 81 656 зараженных коронавирусом.

В разбивке:

U07.1 – 42 743 (+68)

U07.2 – 38 913 (+76).

При этом всего выздоровели 77 170 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 215 человек:

Бишкек – 65

Ош – 6

Чуйская область – 60

Ошская область – 20

Таласская область – 9

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 34

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область – 3.

На стационарном лечении – 912 пациентов, из них:

10 человек (1%) - удовлетворительное состояние;

624 (68,4%) - средней тяжести;

224 (24,5%) - тяжелые;

54 (5,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1288 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

За сутки в Бишкеке от коронавируса скончался один человек, за весь период пандемии - 1361 человек. Из них:

U07.1 – 418 (+1)

U07.2 – 943 (+0).

Проведено ПЦР- исследований за последние сутки – 3 562.