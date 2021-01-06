В Кыргызстане 144 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 6 января зарегистрировано 144 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 60
Ош - 5
Чуйская область – 30
Ошская область - 10
Таласская область - 1
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область– 11
Баткенская область - 2.
За весь период зафиксировано 81 656 зараженных коронавирусом.
В разбивке:
U07.1 – 42 743 (+68)
U07.2 – 38 913 (+76).
При этом всего выздоровели 77 170 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 215 человек:
Бишкек – 65
Ош – 6
Чуйская область – 60
Ошская область – 20
Таласская область – 9
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 34
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область – 3.
На стационарном лечении – 912 пациентов, из них:
10 человек (1%) - удовлетворительное состояние;
624 (68,4%) - средней тяжести;
224 (24,5%) - тяжелые;
54 (5,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1288 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
За сутки в Бишкеке от коронавируса скончался один человек, за весь период пандемии - 1361 человек. Из них:
U07.1 – 418 (+1)
U07.2 – 943 (+0).
Проведено ПЦР- исследований за последние сутки – 3 562.