В Кыргызстане 170 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 7 декабря зарегистрировано 170 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 54

Ош - 8

Чуйская область – 49

Ошская область - 16

Таласская область - 3

Нарынская область - 10

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область– 10

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксировано 81 826 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 77 376 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 206 человек:

Бишкек – 67

Ош – 5

Чуйская область – 62

Ошская область – 8

Таласская область – 13

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 32

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область – 6.

На стационарном лечении – 885 пациентов, из них:

9 человек (1%) - удовлетворительное состояние;

573 (64,7%) - средней тяжести;

249 (28,1%) - тяжелые;

54 (6,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1277 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека в Бишкеке. За весь период пандемии погибли 1363 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3 703.