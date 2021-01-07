В Кыргызстане 170 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 7 декабря зарегистрировано 170 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 54
Ош - 8
Чуйская область – 49
Ошская область - 16
Таласская область - 3
Нарынская область - 10
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область– 10
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксировано 81 826 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 77 376 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 206 человек:
Бишкек – 67
Ош – 5
Чуйская область – 62
Ошская область – 8
Таласская область – 13
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 32
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область – 6.
На стационарном лечении – 885 пациентов, из них:
9 человек (1%) - удовлетворительное состояние;
573 (64,7%) - средней тяжести;
249 (28,1%) - тяжелые;
54 (6,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1277 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека в Бишкеке. За весь период пандемии погибли 1363 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3 703.