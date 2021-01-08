В Кыргызстане 165 новых случаев COVID-19, скончались за сутки двое человек

В Кыргызстане на 8 января зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 77

Ош - 0

Чуйская область – 21

Ошская область - 16

Таласская область - 3

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область– 17

Баткенская область - 2.

За весь период зафиксирован 81 991 зараженный коронавирусом. При этом всего выздоровели 77 547 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 171 человек:

Бишкек – 46

Ош – 14

Чуйская область – 45

Ошская область – 12

Таласская область – 9

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область – 6.

На стационарном лечении – 887 пациентов, из них:

7 человек (0,7%) - удовлетворительное состояние;

570 (64,2%) - средней тяжести;

253 (28,5%) - тяжелые;

57 (6,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1266 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1;

Баткенская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались двое, за весь период пандемии - 1365 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1 514.