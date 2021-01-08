В Кыргызстане 165 новых случаев COVID-19, скончались за сутки двое человек

В Кыргызстане на 8 января зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 77
Ош - 0
Чуйская область – 21
Ошская область - 16
Таласская область - 3
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область– 17
Баткенская область - 2.
За весь период зафиксирован 81 991 зараженный коронавирусом. При этом всего выздоровели 77 547 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 171 человек:
Бишкек – 46
Ош – 14
Чуйская область – 45
Ошская область – 12
Таласская область – 9
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область – 6.
На стационарном лечении – 887 пациентов, из них:
7 человек (0,7%) - удовлетворительное состояние;
570 (64,2%) - средней тяжести;
253 (28,5%) - тяжелые;
57 (6,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1266 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1;
Баткенская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались двое, за весь период пандемии - 1365 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1 514.