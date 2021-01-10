В Кыргызстане 135 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 10 января зарегистрировано 135 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 68
Ош - 0
Чуйская область – 22
Ошская область - 8
Таласская область - 4
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 21
Джалал-Абадская область– 6
Баткенская область - 5.
За весь период зафиксировано 82 273 зараженных человека. При этом всего выздоровели 77 902 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 151 человек:
Бишкек – 56
Ош – 7
Чуйская область – 39
Ошская область – 2
Таласская область – 2
Нарынская область – 9
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область – 7.
На стационарном лечении – 849 пациентов, из них:
9 человек (1%) - удовлетворительное состояние;
542 (63,8%) - средней тяжести;
251 (29,5%) - тяжелые;
47 (5,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1225 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1;
Баткенская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за весь период пандемии - 1369 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 1 220.