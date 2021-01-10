В Кыргызстане 135 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 10 января зарегистрировано 135 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 68

Ош - 0

Чуйская область – 22

Ошская область - 8

Таласская область - 4

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 21

Джалал-Абадская область– 6

Баткенская область - 5.

За весь период зафиксировано 82 273 зараженных человека. При этом всего выздоровели 77 902 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 151 человек:

Бишкек – 56

Ош – 7

Чуйская область – 39

Ошская область – 2

Таласская область – 2

Нарынская область – 9

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область – 7.

На стационарном лечении – 849 пациентов, из них:

9 человек (1%) - удовлетворительное состояние;

542 (63,8%) - средней тяжести;

251 (29,5%) - тяжелые;

47 (5,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1225 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1;

Баткенская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за весь период пандемии - 1369 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 1 220.