За кого из кандидатов в президенты отдал свой голос Алмазбек Атамбаев?

За кого из 17-ти кандидатов в президенты отдал свой голос Алмазбек Атамбаев?

Как выяснилось, бывший президент исполнил свой гражданский долг, находясь в колонии №47, вчера, 9 января, в рамках досрочного голосования. Об этом сообщает его адвокат Замир Жоошев со ссылкой на своего коллегу Сергея Слесарева.

"Алмазбек Атамбаев на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень. А по форме правления отдал свой голос за парламентаризм", - написал Жоошев на своей странице в Facebook.

Юрист также отметил, что в ходе предвыборной компании бывший президент ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него.

Напомним, Алмазбек Атамбаев недавно был переведен в ИК-47 из СИЗО ГКНБ по причине плохого самочувствия. На данный момент он является подсудимым по нескольким уголовным делам, но не осужденным.