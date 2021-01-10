Погода
$ 83.10 - 83.48
€ 101.00 - 102.25

За кого из кандидатов в президенты отдал свой голос Алмазбек Атамбаев?

231  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За кого из 17-ти кандидатов в президенты отдал свой голос Алмазбек Атамбаев?

Как выяснилось, бывший президент исполнил свой гражданский долг, находясь в колонии №47, вчера, 9 января, в рамках досрочного голосования. Об этом сообщает его адвокат Замир Жоошев со ссылкой на своего коллегу Сергея Слесарева.

"Алмазбек Атамбаев на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень. А по форме правления отдал свой голос за парламентаризм", - написал Жоошев на своей странице в Facebook.

Юрист также отметил, что в ходе предвыборной компании бывший президент ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него.

Напомним, Алмазбек Атамбаев недавно был переведен в ИК-47 из СИЗО ГКНБ по причине плохого самочувствия. На данный момент он является подсудимым по нескольким уголовным делам, но не осужденным.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396007
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, выборы, президент, Кыргызстан, уголовное дело, ГКНБ, ГСИН, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  