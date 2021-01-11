В Кыргызстане 107 новых случаев COVID-19, скончались за сутки двое человек

В Кыргызстане на 11 января зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 82

Ош - 0

Чуйская область – 8

Ошская область - 2

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 4.

За весь период зафиксировано 82 380 заражённых коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 101 человек:

Бишкек – 57

Ош – 0

Чуйская область – 16

Ошская область – 1

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область – 4.

Всего за весь период - 78 003 выздоровевших.

На стационарном лечении – 839 пациентов, из них:

10 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;

543 (64,7%) - средней тяжести;

232 (27,6%) - тяжелые;

54 (6,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1241 пациент.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1;

Ыссык-Кульская область – 1.

Так, за сутки скончались двое, за весь период пандемии - 1371 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 569.