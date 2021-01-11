В Кыргызстане 107 новых случаев COVID-19, скончались за сутки двое человек

В Кыргызстане на 11 января зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 82
Ош - 0
Чуйская область – 8
Ошская область - 2
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 4.
За весь период зафиксировано 82 380 заражённых коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 101 человек:
Бишкек – 57
Ош – 0
Чуйская область – 16
Ошская область – 1
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область – 4.
Всего за весь период - 78 003 выздоровевших.
На стационарном лечении – 839 пациентов, из них:
10 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;
543 (64,7%) - средней тяжести;
232 (27,6%) - тяжелые;
54 (6,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1241 пациент.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1;
Ыссык-Кульская область – 1.
Так, за сутки скончались двое, за весь период пандемии - 1371 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 569.