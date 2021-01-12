В Кыргызстане 115 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 3 человека

В Кыргызстане на 12 января зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 47

Ош - 0

Чуйская область – 43

Ошская область - 5

Таласская область - 3

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксировано 82 495 зараженных коронавирусом.

В разбивке:

U07.1 – 43 204 (+67)

U07.2 – 39 291 (+48).

При этом всего выздоровели 78 181 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 178 человек:

Бишкек – 60

Ош – 2

Чуйская область – 43

Ошская область – 8

Таласская область – 4

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 28

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область – 14.

На стационарном лечении – 808 пациентов, из них:

11 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;

506 (62,6%) - средней тяжести;

242 (29,9%) - тяжелые;

49 (6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1203 пациента.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2;

Ыссык-Кульская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, за весь период пандемии - 1374 человека.

В разбивке:

U07.1 – 424 (+1)

U07.2 – 950 (+2).

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 5641.