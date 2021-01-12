В Кыргызстане 115 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 3 человека

В Кыргызстане на 12 января зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 47
Ош - 0
Чуйская область – 43
Ошская область - 5
Таласская область - 3
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область– 3
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксировано 82 495 зараженных коронавирусом.
В разбивке:
U07.1 – 43 204 (+67)
U07.2 – 39 291 (+48).
При этом всего выздоровели 78 181 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 178 человек:
Бишкек – 60
Ош – 2
Чуйская область – 43
Ошская область – 8
Таласская область – 4
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 28
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область – 14.
На стационарном лечении – 808 пациентов, из них:
11 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;
506 (62,6%) - средней тяжести;
242 (29,9%) - тяжелые;
49 (6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1203 пациента.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2;
Ыссык-Кульская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, за весь период пандемии - 1374 человека.
В разбивке:
U07.1 – 424 (+1)
U07.2 – 950 (+2).
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 5641.