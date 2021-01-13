В Кыргызстане 92 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 13 января зарегистрировано 92 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 51

Ош - 9

Чуйская область – 10

Ошская область - 5

Таласская область - 0

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область– 10

Баткенская область - 1.

За весь период зафиксировано 82 587 зараженных коронавирусом. В разбивке:

U07.1 – 43 238 (+34)

U07.2 – 39 349 (+58).

При этом всего выздоровели 78 358 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 177 человек:

Бишкек – 51

Ош – 7

Чуйская область – 53

Ошская область – 10

Таласская область – 4

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область – 10.

На стационарном лечении – 810 пациентов, из них:

11 человек (1,3%) - удовлетворительное состояние;

514 (63,4%) - средней тяжести;

241 (29,7%) - тяжелые;

44 (5,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1113 пациентов.

Один новый случай летального исхода от COVID-19 за прошедшие сутки зафиксирован в Бишкеке.

Всего за весь период скончались - 1375 человек. В разбивке:

U07.1 – 425 (+1)

U07.2 – 950 (+0).

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2309.