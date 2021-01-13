В Кыргызстане 92 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 13 января зарегистрировано 92 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 51
Ош - 9
Чуйская область – 10
Ошская область - 5
Таласская область - 0
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область– 10
Баткенская область - 1.
За весь период зафиксировано 82 587 зараженных коронавирусом. В разбивке:
U07.1 – 43 238 (+34)
U07.2 – 39 349 (+58).
При этом всего выздоровели 78 358 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 177 человек:
Бишкек – 51
Ош – 7
Чуйская область – 53
Ошская область – 10
Таласская область – 4
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область – 10.
На стационарном лечении – 810 пациентов, из них:
11 человек (1,3%) - удовлетворительное состояние;
514 (63,4%) - средней тяжести;
241 (29,7%) - тяжелые;
44 (5,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1113 пациентов.
Один новый случай летального исхода от COVID-19 за прошедшие сутки зафиксирован в Бишкеке.
Всего за весь период скончались - 1375 человек. В разбивке:
U07.1 – 425 (+1)
U07.2 – 950 (+0).
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2309.