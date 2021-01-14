В Кыргызстане 136 новых случаев COVID-19, скончались за сутки три человека

В Кыргызстане на 14 января зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 83
Ош - 0
Чуйская область – 34
Ошская область - 2
Таласская область - 1
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область– 9
Баткенская область - 2.
За весь период зафиксировано 82 723 зараженных коронавирусом. В разбивке:
U07.1 – 43 290 (+52)
U07.2 – 39 433 (+84).
При этом всего выздоровели 78 563 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 205 человек:
Бишкек – 72
Ош – 5
Чуйская область – 53
Ошская область – 15
Таласская область – 4
Нарынская область – 14
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область – 10.
На стационарном лечении – 806 пациентов, из них:
12 человек (1,4%) - удовлетворительное состояние;
515 (63,8%) - средней тяжести;
238 (29,5%) - тяжелые;
41 (5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1047 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека в Бишкеке. За весь период пандемии - 1378 человек. В разбивке:
U07.1 – 427 (+2)
U07.2 – 951 (+1).
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3166.