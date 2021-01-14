В Кыргызстане 136 новых случаев COVID-19, скончались за сутки три человека

В Кыргызстане на 14 января зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 83

Ош - 0

Чуйская область – 34

Ошская область - 2

Таласская область - 1

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область– 9

Баткенская область - 2.

За весь период зафиксировано 82 723 зараженных коронавирусом. В разбивке:

U07.1 – 43 290 (+52)

U07.2 – 39 433 (+84).

При этом всего выздоровели 78 563 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 205 человек:

Бишкек – 72

Ош – 5

Чуйская область – 53

Ошская область – 15

Таласская область – 4

Нарынская область – 14

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область – 10.

На стационарном лечении – 806 пациентов, из них:

12 человек (1,4%) - удовлетворительное состояние;

515 (63,8%) - средней тяжести;

238 (29,5%) - тяжелые;

41 (5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1047 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека в Бишкеке. За весь период пандемии - 1378 человек. В разбивке:

U07.1 – 427 (+2)

U07.2 – 951 (+1).

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3166.