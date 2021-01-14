Бишкекский нумизмат Камышев посвятил свою коллекцию спасению животных

Главный бишкекский нумизмат, кандидат исторических наук Александр Камышев издал при содействии журнала "Литературный Кыргызстан" книгу "Фауна на монетах мира", представив в ней читателям собственную коллекцию. Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.

По его словам, 186 страниц большого формата новой книги проиллюстрированы почти 1300-ми собственноручными высококлассными цветными фотографиями лицевых и оборотных сторон монет.

Редактор новой книги – заместитель главного редактора "Литературного Кыргызстана" народный поэт КР Светлана Суслова.

Автор дизайна обложки, с профилем смертельно раненого оленя – давний камышевский товарищ по нумизматическому увлечению, ведущий художник Национального банка Беларуси Светлана Некрасова.

За 55 лет, начиная со школьной скамьи, Камышев собрал огромную коллекцию: древнегреческие, древнеримские и древнекитайские монеты, средневековые монеты Центральной Азии, в том числе найденные на территории Кыргызстана, множество современных монет многих десятков стран мира.

Впечатляет и разнообразие изображенных на монетах животных. Динозавры, лошади, снежные барсы, слоны, кошки, бабочки, пчелы, черепахи, лягушки и жабы, змеи, летучие мыши, ежи, медведи, волки и собаки, бараны и козлы, бобры, совы и филины, голуби, жирафы и бегемоты, крабы и морские коньки, дельфины, аквариумные рыбки и много еще кто.

А заканчивается новая книга Камышева грустно. Вместо послесловия говорится о том, что в отчете Всемирного фонда дикой природы представлены данные: за прошедшие 50 лет популяции животных сократились на две трети. Такими темпами абсолютным большинством видов животных люди очень скоро смогут любоваться только на монетах.

- Давайте защищать природу вместе. Это - главная мысль моей книги, - объяснил VB.KG Александр Камышев.

Подробности о новой книге читайте в пятничном номере газеты "Вечерний Бишкек".