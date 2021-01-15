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В Кыргызстане 134 новых случая COVID-19, скончались за сутки три человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 15 января зарегистрировано 134 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 46

Ош - 3

Чуйская область – 45

Ошская область - 12

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область– 8

Баткенская область - 3.

За весь период зафиксировано 82 857 зараженных коронавирусом. В разбивке:

U07.1 – 43 337 (+47)

U07.2 – 39 520 (+87).

При этом всего выздоровели 78 715 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 152 человека:

Бишкек – 78

Ош – 2

Чуйская область – 34

Ошская область – 8

Таласская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область – 1.

На стационарном лечении – 812 пациентов, из них:

8 человек (0,9%) - удовлетворительное состояние;

526 (64,7%) - средней тяжести;

230 (28,3%) - тяжелые;

48 (5,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1021 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1;

Ошская область – 1;

Чуйская область – 1.

Всего за весь период от коронавируса скончались 1381 человек. В разбивке:

U07.1 – 429 (+2)

U07.2 – 952 (+1).

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3231.


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URL: https://www.vb.kg/396182
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (972 материалов)
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