В Кыргызстане 134 новых случая COVID-19, скончались за сутки три человека

В Кыргызстане на 15 января зарегистрировано 134 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 46
Ош - 3
Чуйская область – 45
Ошская область - 12
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область– 8
Баткенская область - 3.
За весь период зафиксировано 82 857 зараженных коронавирусом. В разбивке:
U07.1 – 43 337 (+47)
U07.2 – 39 520 (+87).
При этом всего выздоровели 78 715 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 152 человека:
Бишкек – 78
Ош – 2
Чуйская область – 34
Ошская область – 8
Таласская область – 1
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область – 1.
На стационарном лечении – 812 пациентов, из них:
8 человек (0,9%) - удовлетворительное состояние;
526 (64,7%) - средней тяжести;
230 (28,3%) - тяжелые;
48 (5,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1021 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1;
Ошская область – 1;
Чуйская область – 1.
Всего за весь период от коронавируса скончались 1381 человек. В разбивке:
U07.1 – 429 (+2)
U07.2 – 952 (+1).
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3231.