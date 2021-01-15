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В КР за все время пандемии коронавирусом заразились 4150 медработников

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 среди медицинских работников не зарегистрировано. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

В то же время с выздоровлением выписаны из стационара – 2, из домашней самоизоляции - 4 медика.

За все время пандемии COVID-19 заразились 4150 медработников, из которых выздоровели 4046.

Общая статистика COVID-19

Всего случаев: 82 857 (+134)

Джалал-Абадская область – 9882

Ошская область – 8340+ 5546 (г.Ош)= 13886

Чуйская область – 11958 + 27671 (г.Бишкек) = 39629

Баткенская область – 7169

Нарынская область – 2306

Иссык-Кульская область – 7416

Таласская область – 2569.

Выздоровели: 78 715 (+152)

Медработники: 4150 (+0).


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URL: https://www.vb.kg/396184
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (974 материалов)
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