В Кыргызстане 129 новых случаев COVID-19, скончался один человек в Бишкеке

В Кыргызстане на 16 января зарегистрировано 129 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 54
Ош - 0
Чуйская область – 34
Ошская область - 9
Таласская область - 3
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область– 4
Баткенская область - 3.
За весь период зафиксировано 82 986 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 78 866 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 151 человек:
Бишкек – 69
Ош – 3
Чуйская область – 43
Ошская область – 2
Таласская область – 2
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область – 2.
На стационарном лечении – 799 пациентов, из них:
8 человек (1%) - удовлетворительное состояние;
518 (64,8%) - средней тяжести;
229 (28,6%) - тяжелые;
44 (5,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1009 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
За сутки скончался один человек в Бишкеке. За весь период - 1382 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2 330.