В Кыргызстане 129 новых случаев COVID-19, скончался один человек в Бишкеке

В Кыргызстане на 16 января зарегистрировано 129 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 54

Ош - 0

Чуйская область – 34

Ошская область - 9

Таласская область - 3

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область– 4

Баткенская область - 3.

За весь период зафиксировано 82 986 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 78 866 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 151 человек:

Бишкек – 69

Ош – 3

Чуйская область – 43

Ошская область – 2

Таласская область – 2

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область – 2.

На стационарном лечении – 799 пациентов, из них:

8 человек (1%) - удовлетворительное состояние;

518 (64,8%) - средней тяжести;

229 (28,6%) - тяжелые;

44 (5,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1009 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

За сутки скончался один человек в Бишкеке. За весь период - 1382 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2 330.