В Кыргызстане 123 новых случая COVID-19, скончались за сутки двое человек

В Кыргызстане на 17 января зарегистрировано 123 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 42
Ош - 1
Чуйская область – 33
Ошская область - 10
Таласская область - 2
Нарынская область - 7
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область– 6
Баткенская область - 6.
За весь период зафиксировано 83 109 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 78 994 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 128 человек:
Бишкек – 52
Ош – 3
Чуйская область – 40
Ошская область – 11
Таласская область – 3
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область – 0.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2.
Всего за весь период от коронавируса скончались 1384 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1 716.
На стационарном лечении – 796 пациентов, из них:
7 человек (0,8%) - удовлетворительное состояние;
522 (65,5%) - средней тяжести;
229 (28,7%) - тяжелые;
38 (4,7%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1004 пациента.