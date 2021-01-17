В Кыргызстане 123 новых случая COVID-19, скончались за сутки двое человек

В Кыргызстане на 17 января зарегистрировано 123 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 42

Ош - 1

Чуйская область – 33

Ошская область - 10

Таласская область - 2

Нарынская область - 7

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область– 6

Баткенская область - 6.

За весь период зафиксировано 83 109 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 78 994 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 128 человек:

Бишкек – 52

Ош – 3

Чуйская область – 40

Ошская область – 11

Таласская область – 3

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область – 0.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2.

Всего за весь период от коронавируса скончались 1384 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1 716.

На стационарном лечении – 796 пациентов, из них:

7 человек (0,8%) - удовлетворительное состояние;

522 (65,5%) - средней тяжести;

229 (28,7%) - тяжелые;

38 (4,7%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1004 пациента.