В Кыргызстане 69 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 3 человека

В Кыргызстане на 18 января зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 28
Ош - 7
Чуйская область – 11
Ошская область - 1
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 19
Джалал-Абадская область– 3
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксировано 83 178 зараженных коронавирусом. В разбивке:
U07.1 – 43 456 (+14)
U07.2 – 39 722 (+55).
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 110 человек:
Бишкек – 55
Ош - 1
Чуйская область – 31
Ошская область – 8
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 79 104 человека.
На стационарном лечении – 790 пациентов, из них:
7 человек (0,8%) - удовлетворительное состояние;
499 (63,1%) - средней тяжести;
244 (30,8%) - тяжелые;
40 (5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 967 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
За прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека в Бишкеке. За весь период пандемии - 1387 человек. В разбивке:
U07.1 – 430 (+1)
U07.2 – 957 (+2).
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2 165.