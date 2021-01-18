"В КР необходимо вливание финресурса, который контролировала бы власть"

Для решения всех основных задач в Кыргызстане необходимо вливание финансового ресурса, который могла бы контролировать власть. Сейчас это, в первую очередь, внешние источники. Об этом в рамках онлайн-конференции: "Выборы 2021. Каких решений ждет молодежь от новой власти?" сообщил глава Евразийского аналитического клуба, московский эксперт Никита Мендкович.

Он отметил, что КР также стоит предпринять попытку увеличения собираемости таможенных сборов, ведь в предыдущие два режима огромные суммы уходили по коррупционным схемам.

- Господин Жапаров, сосредотачивая в руках большую власть, может попытаться переломить эту систему или, по крайней мере, увеличить долю поступлений в бюджет от поставок с Китая. Не секрет, что более половины товаров, ввозимых из КНР, поступают в страну нелегально – без выплаты обязательных таможенных сборов. Это наносит ущерб бюджету республики и всего ЕАЭС, - подчеркивает Мендкович.

Эксперт РФ также акцентировал внимание, что экономика КР нуждается в том, чтобы в страну привлекался внешний бизнес.

- Кыргызстану не хватает собственных технологических компетенций и специалистов. Именно поэтому большая роль в разработке горнорудной промышленности должна отводиться иностранному бизнесу. Необходимо заключить рамочные соглашения или отказаться от претензий к тем или иным компаниям. Ситуация неопределенности создает большие инвестиционные риски. Очень сложно завлечь бизнес в страну, когда инвестор опасается, что его активы отнимут, - пояснил российский эксперт.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".