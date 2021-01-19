В Кыргызстане 90 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 3 человека

В Кыргызстане на 19 января зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 21

Ош - 0

Чуйская область – 37

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 23

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 3.

За весь период зафиксировано 83 268 зараженных коронавирусом. В разбивке:

U07.1 – 43 478 (+22)

U07.2 – 39 790 (+68).

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 145 человек:

Бишкек – 61

Ош – 2

Чуйская область – 45

Ошская область – 4

Таласская область – 2

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 2.

За весь период выздоровели 79 249 зараженных.

На стационарном лечении – 742 пациента, из них:

8 человек (1%) - удовлетворительное состояние;

477 (64,2%) - средней тяжести;

220 (29,6%) - тяжелые;

37 (4,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 958 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2;

Ошская область – 1.

Всего за весь период от коронавируса скончались 1390 человек. В разбивке:

U07.1 – 431 (+1)

U07.2 – 959 (+2).

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2 402.