В Кыргызстане 90 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 3 человека

В Кыргызстане на 19 января зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 21
Ош - 0
Чуйская область – 37
Ошская область - 1
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 23
Джалал-Абадская область– 3
Баткенская область - 3.
За весь период зафиксировано 83 268 зараженных коронавирусом. В разбивке:
U07.1 – 43 478 (+22)
U07.2 – 39 790 (+68).
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 145 человек:
Бишкек – 61
Ош – 2
Чуйская область – 45
Ошская область – 4
Таласская область – 2
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 2.
За весь период выздоровели 79 249 зараженных.
На стационарном лечении – 742 пациента, из них:
8 человек (1%) - удовлетворительное состояние;
477 (64,2%) - средней тяжести;
220 (29,6%) - тяжелые;
37 (4,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 958 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2;
Ошская область – 1.
Всего за весь период от коронавируса скончались 1390 человек. В разбивке:
U07.1 – 431 (+1)
U07.2 – 959 (+2).
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2 402.