В Кыргызстане 162 новых случая COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 20 января зарегистрировано 162 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 46
Ош - 11
Чуйская область – 72
Ошская область - 2
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 2.
За весь период зафиксировано 83 430 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 124 человека:
Бишкек – 62
Ош – 4
Чуйская область – 28
Ошская область – 6
Таласская область – 1
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область – 0.
Всего выздоровели 79 373 человека.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19 зарегистрированы в Бишкеке - два случая. Всего за весь период скончались 1392 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2692.
На стационарном лечении – 726 пациентов, из них:
12 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;
449 (61,8%) - средней тяжести;
225 (30,9%) - тяжелые;
40 (5,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1010 пациентов.