В Кыргызстане 162 новых случая COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 20 января зарегистрировано 162 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 46

Ош - 11

Чуйская область – 72

Ошская область - 2

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 2.

За весь период зафиксировано 83 430 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 124 человека:

Бишкек – 62

Ош – 4

Чуйская область – 28

Ошская область – 6

Таласская область – 1

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область – 0.

Всего выздоровели 79 373 человека.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19 зарегистрированы в Бишкеке - два случая. Всего за весь период скончались 1392 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2692.

На стационарном лечении – 726 пациентов, из них:

12 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;

449 (61,8%) - средней тяжести;

225 (30,9%) - тяжелые;

40 (5,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1010 пациентов.