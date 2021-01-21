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Акматова: Вакцинации от COVID в Кыргызстане подлежат 1,2 млн человек

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- Оксана Гут
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По предварительным расчетам, в Кыргызстане вакцинации подлежат 1,2 млн человек, что составляет 20% населения страны. Об этом на брифинге 21 января заявила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

"Мы понимаем, что среди вас есть те, которые считают, что вакцина неэффективна. Но вакцинация сможет снизить количество смертности", - обратилась она к гражданам.

По ее данным, Минздрав рассматривает вопрос о проведении поэтапной вакцинации среди населения. В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники и лица находящиеся в зоне риска.

Акматова напомнила, что Кыргызстан присоединился к механизму COVAX.

"По информации Минздрава, COVAX располагает самым большим и разнообразным портфелем вакцин - 9 вакцин кандидатов и еще 9 проходящих подготовку", - сказала представитель ведомства.

Так, в рамках COVAX страна может получить вакцины, охватывающие 0,25% населения - это если страна отвечает таким критериям, как наличие ультрахолодной цепи -70 градусов.

В Кыргызстане, со слов Акматовой, есть 2122 единицы специализированного холодового оборудования, из них:

79% рассчитаны на температурный режим +2…+8

18% рассчитаны на температурный режим -12…-15

3% рассчитаны на температурный режим -15…-20

Минздрав продолжает работу по рассмотрению рекомендаций ВОЗ относительно вакцинации в рамках механизма COVAX. Проведены расчеты на закупку вакцин и холодового оборудования.

"Мы рассматриваем вопросы вакцинации и в целом эпидситуации. Во всем мире идет обострение эпидемиологической ситуации в связи с новым штаммом коронавируса. В связи с этим Минздрав, МИД, Минтранс, Минкультуры, ГПС, аэропорт "Манас" разработали и утвердили совместный приказ, который включает в себя алгоритм действий по недопущению ввоза в Кыргызстан коронавирусной инфекции", - информировала Айнура Акматова.


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URL: https://www.vb.kg/396405
Теги:
вакцина, ВОЗ, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (991 материалов)
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