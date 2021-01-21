В Кыргызстане 155 новых случаев COVID-19, скончались за сутки двое человек

В Кыргызстане на 21 января зарегистрировано 155 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 42
Ош - 6
Чуйская область – 63
Ошская область - 12
Таласская область - 1
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область– 11
Баткенская область - 3.
За весь период зафиксировано 83 585 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 136 человек:
Бишкек – 56
Ош – 0
Чуйская область – 37
Ошская область – 9
Таласская область – 2
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область – 5.
За весь период выздоровели - 79 509 человек.
За сутки от коронавируса скончались два человека.
Бишкек - 1
Чуйская область - 1.
За весь период пандемии зарегистрировано 1394 случаев смерти.
На стационарном лечении – 708 пациентов, из них:
4 человек (0,5%) - удовлетворительное состояние;
442 (62,9%) - средней тяжести;
225 (31,7%) - тяжелые;
33 (4,6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1044 пациента.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2879.