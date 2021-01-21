В Кыргызстане 155 новых случаев COVID-19, скончались за сутки двое человек

В Кыргызстане на 21 января зарегистрировано 155 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 42

Ош - 6

Чуйская область – 63

Ошская область - 12

Таласская область - 1

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область– 11

Баткенская область - 3.

За весь период зафиксировано 83 585 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 136 человек:

Бишкек – 56

Ош – 0

Чуйская область – 37

Ошская область – 9

Таласская область – 2

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область – 5.

За весь период выздоровели - 79 509 человек.

За сутки от коронавируса скончались два человека.

Бишкек - 1

Чуйская область - 1.

За весь период пандемии зарегистрировано 1394 случаев смерти.

На стационарном лечении – 708 пациентов, из них:

4 человек (0,5%) - удовлетворительное состояние;

442 (62,9%) - средней тяжести;

225 (31,7%) - тяжелые;

33 (4,6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1044 пациента.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2879.