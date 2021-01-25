В Кыргызстане 71 новый случай COVID-19, за сутки скончался один человек

В Кыргызстане на 25 января зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 33
Ош - 2
Чуйская область – 27
Ошская область - 2
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 1.
За весь период зафиксирован 83 971 зараженный.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 98 человек:
Бишкек – 40
Ош – 8
Чуйская область – 24
Ошская область – 5
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 2.
За весь период выздоровели - 80 025 человек.
Новый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.
За весь период пандемии от коронавируса скончался 1401 человек.
На стационарном лечении – 661 пациент, из них:
3 (0,4%) - удовлетворительное состояние;
405 (61,2%) - средней тяжести;
225 (34%) - тяжелые;
28 (4,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 952 пациента.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 907.