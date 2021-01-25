В Кыргызстане 71 новый случай COVID-19, за сутки скончался один человек

В Кыргызстане на 25 января зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 33

Ош - 2

Чуйская область – 27

Ошская область - 2

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 1.

За весь период зафиксирован 83 971 зараженный.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 98 человек:

Бишкек – 40

Ош – 8

Чуйская область – 24

Ошская область – 5

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 2.

За весь период выздоровели - 80 025 человек.

Новый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.

За весь период пандемии от коронавируса скончался 1401 человек.

На стационарном лечении – 661 пациент, из них:

3 (0,4%) - удовлетворительное состояние;

405 (61,2%) - средней тяжести;

225 (34%) - тяжелые;

28 (4,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 952 пациента.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 907.