Статистика COVID-19: За прошедшие сутки в Бишкеке скончались три человека

В Кыргызстане на 27 января зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 45

Ош - 1

Чуйская область – 27

Ошская область - 16

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область– 5

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксировано 84 175 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 148 человек:

Бишкек – 60

Ош – 2

Чуйская область – 46

Ошская область – 10

Таласская область – 0

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 21

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 80 330 человек.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

г. Бишкек – 3.

Всего за весь период от коронавируса скончались 1405 человек.

На стационарном лечении – 607 пациентов, из них:

6 человек (0,9%) - удовлетворительное состояние;

366 (60,2%) - средней тяжести;

210 (34,5%) - тяжелые;

25 (4,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 900 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3 927.