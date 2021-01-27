Статистика COVID-19: За прошедшие сутки в Бишкеке скончались три человека

В Кыргызстане на 27 января зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 45
Ош - 1
Чуйская область – 27
Ошская область - 16
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область– 5
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксировано 84 175 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 148 человек:
Бишкек – 60
Ош – 2
Чуйская область – 46
Ошская область – 10
Таласская область – 0
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 21
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели 80 330 человек.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
г. Бишкек – 3.
Всего за весь период от коронавируса скончались 1405 человек.
На стационарном лечении – 607 пациентов, из них:
6 человек (0,9%) - удовлетворительное состояние;
366 (60,2%) - средней тяжести;
210 (34,5%) - тяжелые;
25 (4,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 900 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3 927.