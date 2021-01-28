В Кыргызстане 128 новых случаев COVID-19, скончались за сутки три человека

В Кыргызстане на 28 января зарегистрировано 128 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 48
Ош - 0
Чуйская область – 60
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область– 5
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксировано 84 303 зараженных коронавирусом.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
г. Бишкек – 3
За весь период пандемии от коронавируса скончались 1408 человек.
На стационарном лечении – 618 пациентов, из них:
4 человек (0,6%) - удовлетворительное состояние;
387 (62,6%) - средней тяжести;
206 (33,3%) - тяжелые;
21 (3,3%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 863 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4 126.