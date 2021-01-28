В Кыргызстане 128 новых случаев COVID-19, скончались за сутки три человека

В Кыргызстане на 28 января зарегистрировано 128 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 48

Ош - 0

Чуйская область – 60

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область– 5

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксировано 84 303 зараженных коронавирусом.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

г. Бишкек – 3

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1408 человек.

На стационарном лечении – 618 пациентов, из них:

4 человек (0,6%) - удовлетворительное состояние;

387 (62,6%) - средней тяжести;

206 (33,3%) - тяжелые;

21 (3,3%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 863 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4 126.