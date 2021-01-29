Кыргызстан занял 124-е место из 180 стран в индексе восприятия коррупции

Кыргызская Республика заняла 124-е место из 180 стран в Индексе Восприятия Коррупции за 2020 (ИВК-2020), который каждый год составляет международная организация Transparency International. Об этом VB.KG сообщили из бишкекского офиса Transparency International Kyrgyzstan.

В этом офисе комментируют, что Индекс восприятия коррупции за 2020 год показывает: пустившая глубокие корни коррупция подрывает системы здравоохранения и усугубляет нарушение демократических принципов на фоне пандемии COVID-19.

Кыргызстан получил 31 балл из 100, оказавшись в одном ряду с Кенией, Мексикой и Пакистаном.

Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, и выходит ежегодно с 1995 года. Сравнивать результаты ИВК разных лет можно с 2012 года. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто - самый низкий.

Лучшие страны по ИВК - Дания и Новая Зеландия с показателями 88, за ними следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария с оценками по 85 баллов каждая. На последнем месте находятся Южный Судан и Сомали, набравшие 12 баллов, за которыми следуют Сирия (14), Йемен (15) и Венесуэла (15).

Среди стран СНГ и географических соседей Кыргызстана улучшили свои позиции Казахстан - с 34 баллов до 38 баллов и поднялся со 113 на 94 место, Армения с 42 баллов до 49 баллов и поднялась с 77 места на 60 и традиционно Грузия имеет хорошие позиции – 56 баллов, как и в прошлом году. Узбекистан улучшил свои позиции на один балл и получил 26 баллов по сравнению с прошлым годом и Таджикистан остался на прежней позиции с 25 баллами, как и в прошлом году

- С 2015 по 2020 годы показатель Кыргызстана в ИВК изменился с 28 до 31 баллов в 2020 году. Ежегодные небольшие изменения связаны с тем, что системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались, отсутствовала политическая воля к реальным изменениям, поэтому и противодействие коррупции обречено было оставаться декларативным. Точечные меры, предпринимаемые органами власти, которые отвечают за противодействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей стране - для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц, - комментируют Transparency International Kyrgyzstan.

Исследование уровня восприятия коррупции 180 стран мира показало, что более двух третей стран набрали менее 50 баллов по ИВК в этом году при среднем показателе всего 43. Данные показывают, что, несмотря на определенный прогресс, большинству стран все еще не удается эффективно бороться с коррупцией.

Трансперенси Интернешнл рекомендует следующие шаги для исправления ситуации:

1. Усилить систему сдержек и противовесов и содействовать разделению властей.

2. Обеспечить условия для того, чтобы решения, касающиеся бюджета и действий властей, не диктовались личными связями и интересами.

3. Усилить контроль за финансированием политических партий и кандидатов, чтобы исключить избыточное влияние источников финансирования на политические процессы.

4. Совершенствовать законодательство, касающееся урегулирования конфликта интересов и противодействия принципу "вращающихся дверей".

5. Усилить контроль за честностью избирательного процесса и работать над предотвращением кампаний по дезинформации, в том числе разработать и начать применять соответствующую систему санкций.

6. Дать гражданам больше свободы и защищать активистов, а также заявителей о преступлениях и журналистов. Соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права и соблюдать взятые на себя обязательства в рамках взаимодействия с другими государствами и наднациональными организациями и институтами.

Cама эта организация позиционирует себя так: "Transparency International - это глобальное движение, в основе которого лежит одна философия: мир, в котором правительство, компании, гражданское общество и повседневная жизнь людей свободны от коррупции. Имея более 100 отделений по всему миру и международный секретариат в Берлине, мы ведем борьбу с коррупцией, чтобы воплотить эту философию в жизнь".