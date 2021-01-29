Араванский хлопкозавод, или как Финпол КР губит иностранных инвесторов

11 февраля 2020 года будет ровно год, как следователь ГСБЭП возбудил досудебное производство по ст. 215 ч. 3 п.2 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР и наложил арест на расходную часть банковского счета ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була", Араванского района Ошской области.

Следователь, не имея на руках доказательств, обвиняет инвестора в том, что денежные средства в сумме 155 миллионов рублей, поступившие из РФ, по договору займа от Российской компании ЗАО "Болларад" на банковский счет хлопкозавода, получены преступным путем в России, а ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" задействован в их легализации.

Вот только никаких поручений или материалов со стороны правоохранительных, судебных или иных органов, Российской Федерации, что указанные выше средства являются преступными,, в Финпол КР не поступало. Их нет и сейчас.

Финпол утверждал, что ими направлен запрос в компетентные органы России. Однако, по словам адвокатов инвестора, такой запрос необходимо было направить прежде, чем арестовать расходную часть банковского счета хлопзавода.

Благодаря действиям Финпола, уже год приостановлена деятельность ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була". Рабочие и крестьяне остались без средств к существованию.

- По нашим сведениям, ответ пришел, что ничего в перечисленной сумме противозаконного нет. Такие займы и ранее поступали на расчетный счет хлопзавода. Они расходовались на переоснащение завода, который был построен еще в 1957 году, и до настоящего времени продолжает работать, благодаря Российскому инвестору, который владеет более 94 процентами акциями предприятия. Часть денег шли на подготовку завода к сезонному запуску, заработную плату, финансирование крестьянских хлопкосеющих хозяйств в период весенне-полевых работ. Оставшаяся сумма направлялась на строительство канатного завода в Ленинградской области РФ. Прекрасное решение Совета директоров ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" - выстроить производственный цикл на международном уровне, на взаимовыгодной основе: имеется значительная потребность в канатах для кораблей, в то же время для производства канатов требуется хлопковое волокно, рубится на корню. И все это по вине следователя Финпола. И на фоне заявление кыргызских властей о привлечении инвесторов в страну, - подчеркивают юристы.

Надо отметить, что инвестор направил и в Правительство, и в Генеральную прокуратору, и в Финпол фотографии-доказательства строящего канатного завода со всеми техническими документами. Но тщетно.

Стоит отметить, что десятки предприятий на юге Кыргызстана, построенные во времена Советского Союза, оснащенные передовыми технологиями, за прошедшие 15-20 лет прекратили свою деятельность из-за отсутствия инвестиций. Но и отчасти благодаря таким проверками и "наездам" со стороны правоохранительных органов.

Осталось только "добить" крупнейшее и старейшее предприятие ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була", чтобы на его земельном участке организовать базар, куда будут завозить китайские товары.

- В Финполе не хотят понимать, что заёмные средства - это не деньги Кыргызстана, не бюджетные деньги. К этим деньгам, если и имеются какие-либо сомнения в их происхождении или незаконности использования, могут предъявить претензию лишь правоохранительные органы Российской Федерации. И вообще, ЗАО "Боллард" - российская компания, предоставившая заем хлопзаводу! И совсем непонятно, почему следователь Финпола вдруг озаботился российскими деньгами, принимая на себя функции российских правоохранительных органов. Ведь любому, даже несведущему в юриспруденции лицу, понятно, что такое должно исходить из России, - подчеркивают юристы.

Российская компания ЗАО "Боллард", узнав о таких обвинениях, (что подорвало их репутацию – Прим.ред.) направила в Финпол нотариально заверенные 15 документов. В их числе: от vинистерства внутренних дел по Санкт-Петербургу, что проверкой деятельности ЗАО "Боллард" нарушений не выявлено, ПАО "Банк Санкт-Петербурга, что банк не имеет претензий к суммам, на счету ЗАО "Боллард", а также перечисленным денежным средствам на счет ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була", справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по налогам, а также, что банковский счет не заблокирован. Вот только такие железобетонные аргументы не волновали ни Финпол, ни правительство КР. С их стороны не было никакой реакции!

Важно другое. Пока в Кыргызстане "кошмарят" очередного инвестора, в России ЗАО "Боллард" продолжает успешно работать. Претензий у российских правоохранительных органов к ней нет. И это несмотря на то, что кыргызские следователи бездоказательно заявляют, что она получает доходы преступным путем! Складывается впечатление, что такие заявления нужны определенной группе лиц в Кыргызстане, чтобы остановить инвестиции и обрушить экономику Кыргызстана! - Для убедительности обоснования ареста денежных средств на банковском счете хлопкозавода и самого банковского счета следователи заявляют: " завод мог не заплатить налоги с денежных средств, поступивших по договорам займа, т.к. они не были отражены в налоговой отчетности". Нам непонятно это или некомпетентность работников такого солидного учреждения или что иное…? Любой бухгалтер, разъяснил бы следователю, что "сведения по полученным, либо выданным денежным средствам, осуществляющим через банк на основании заключенных между хозяйствующими субъектами в гражданско-правовом порядке договоров займа в действующих формах налоговой отчетности не предусмотрены". Это ответ заместителя председателя ГНИ при Правительстве КР на запрос адвоката. Это следователю неоднократно пытался объяснить бухгалтер хлопзавода. Но опять же тщетно, - поясняет юрист инвестора. По словам юристов, эта ситуация равнозначна той, в которой следователь потребовал бы, чтобы предприятие заплатило налог с полученного в банке кредита. Для любого руководителя предприятия это требование звучит абсурдно.

Кыргызстан продолжаем жить по принципу: "Заграница нам поможет". Наши чиновники с гордостью извещают нас, о полученных кредитах. Ряд депутатов Жогорку Кенеша посетили Российское посольство с просьбой о такой помощи. Но, во-первых, кредиты, даже самые льготные, надо отдавать. Уже сейчас 60 процентов от ВВП - госдолг государства, по которому на каждого жителя Кыргызстана приходится по 740,5 долларов США. Во-вторых, кредиты часто просто разворовываются. По исследованию Всемирного банка "Присвоение зарубежной помощи элитами. Свидетельства с офшорных счетов", при предоставлении развивающим странам помощи из страны начинается аномальный отток средств в офшорные счета.

В Кыргызстане при оказании помощи – 2,1 процента от ежегодного ВВП страны возрастает отток денег в офшорные счета – на 4,1% от суммы вкладов. Масштаб присвоенного, по исследование ВБ, может быть больше, поскольку не учитываются средства, потраченное на недвижимость, предметы роскоши.

"Очевидной и правдоподобной версией является присвоение выделенных средств политиками и чиновниками", – заявляют исследователи "Всемирного банка".

- Нужно привлекать инвестиции, утверждают на высшем уровне чиновники. Однако Обращения трудового коллектива в Аппарат Президента, Жогорку Кенеш, правительство остаются без ответа или переправляются в Генеральную прокуратуру. В Аппарате бизнес-омбудсмена разводят руками, заявляя, что не могут вмешиваться в следствие. Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими следствие - это конституционная обязанность Генеральной прокуратуры. Мне вообще непонятна позиция в этом вопросе Генеральной прокуратуры. Будет год, как идет расследование досудебного производства, в нарушение требований ч. 3 ст. 6 ст.7 УПК Кыргызской Республики, которыми установлены принципы быстрого расследования преступлений с соблюдением верховенства права. И это при том, что из-за ареста счетов полностью парализована работа предприятия. Где акты прокурорского реагирования в связи с волокитой следствия? Какие указание даны следователю для скорейшего завершения следствия? Почему нельзя было оперативно связаться с соответствующими органами РФ и выяснить действительно ли поступившие 155 миллионов рублей являются преступными? – возмущены беспределом юристы.

Они отмечают, что за время следствия, по жалобе адвокатов, суды дважды признавали незаконным действия следователя Финпола в связи с отказом им в ознакомлении некоторых материалов следствия. Дважды признавались судами незаконным действия следователя по его указаниям о проведении налоговой проверки, кстати, с разрешения Первомайской районной прокуратуры.

-Это воспрепятствование адвокатской деятельности, превышение власти. Со стороны Генеральной прокуратуры никакой реакции. Непонятно чем занимается отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей и защиты инвесторов? Я уже отмечал и повторюсь, ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" задолженности по налогам не имеет. Переплата по НДС составяет почти 3 миллиона сомов, на прибыль почти 800 тыс.сомов.

Естественно в 2020 году в бюджет от деятельности предприятия ничего не поступило в связи с арестом его счетов. В результате действий финпола российская компания ЗАО "Боллард" разорвала договора займа с ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" и потребовала вернуть деньги назад в Россию. Это вредительство, за которое нужно привлекать к ответственности, - подчеркивают юристы инвестора.

Происходящее с хлопкозаводом наводит на грустную мысль о том, какой инвестор решится прийти с инвестициями в Кыргызстан? Во всем мире между странами идет жесткая борьба за инвестиционные потоки. Эта тенденция будет нарастать и далее. Но в Кыргызстане инвесторов продолжают "кошмарить" и выдавливать из страны.

Кыргызстан стремительно теряет инвестиции. Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в 2019 году сократились в 2 раза по сравнению с 2018 годом. По предварительным подсчетам, по итогам 2020 года спад инвестиций в Кыргызстан будет на уровне 40 процентов. В нашем случае не причем здесь пандемия, на которую иногда ссылаются чиновники.

Те 155 миллионов рублей, поступившие из РФ по договору займа от российской компании ЗАО "Болларад" на банковский счет хлопкозавода - это инвестиции. Это хорошие инвестиции не только для района, но и области. Это прекрасно понял и губернатор Ошской области, посетив хлопкозавод и пообщавшись с его работниками.

ЗАО "Болларад" обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на незаконные действия ГСБЭП КР в связи с арестом российских денег, предоставленных в виде заём кыргызскому предприятию. Генеральная прокуратура РФ, я думаю после соответствующей проверки законности этих средств, попросила Генеральную прокуратуру Кыргызстана решить этот вопрос. Исполнение жалоба ЗАО "Болларад" взято на контроль Генеральной прокуратурой РФ.

- Давление на предпринимательскую деятельность со стороны правоохранительных органов особо актуальна для Кыргызстана, где их работа измеряется количественными показателями. Отчеты Финпола о росте выявленных преступлений, возбуждённых дел, осужденных лиц не может свидетельствовать о эффективности их работы если отсутствует поступления инвестиций, не растут экономические показатели государства. Поскольку принцип обеспечения государством экономического благосостояния народа, закреплен в преамбуле Конституции КР. В этой связке непонятна эффективность деятельности различных отделов и структур по привлечению инвестиций, если оно не увязывается с конечным результатом. Прокуроры Генеральной прокуратуры, которые по закону надзирают за следствием, находясь под магией возбуждённого уголовного дела, в течение года не поинтересовались, почему не работает хлопзавод, Парадокс этой ситуации в том, что состояние экономики, какая бы она не была, не отражается на заработной плате и премиях правоохранителей, - сетуют юристы. Они уверены, что КР будет и дальше оставаться без инвесторов, пока не будет найден консенсус между теми, кто работает на экономику и теми, кто борется с экономическими преступлениями.

- Поскольку расследование досудебного производства в действующем уголовно процессуальном кодексе не ограниченно временными мерками. Можно бесконечно долго вести расследование, арестовывая счета, проводя экспертизы, изымая документацию, допрашивая в качестве свидетеля, не направляя дело в суд. Как в нашем случае, работа предприятия уже год парализована, рабочие остались без средств существования, крестьяне без финансирования на весенне-полевые работы, прекратились налоговые отчисления в бюджет. А у нас только говорят и умно рассуждают о защите инвесторов, ссылаются на принятые нормативные акты, разрабатывают программы, проводятся совещания, создаются отделы, комиссии. Однако, когда дело доходит до реальной защиты инвестиций, инвесторы не ощущают той государственной поддержки, которую не словах декларируют чиновники. Вновь избранный президент Садыр Жапаров в предвыборных встречах обещал привлечь к управлению инициативные грамотные кадры. Будем надеется, что так и будет, - подчеркнули представители российского инвестора в КР.