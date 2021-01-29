В Кыргызстане 74 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 29 января зарегистрировано 74 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 53

Ош - 1

Чуйская область – 11

Ошская область - 5

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

За весь период заразились коронавирусом 84 377 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 162 человека:

Бишкек – 69

Ош – 1

Чуйская область – 51

Ошская область – 3

Таласская область – 2

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 80 643 человека.

Один новый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован в Иссык-Кульской области. Всего за весь период пандемии скончались 1409 человек.

На стационарном лечении – 600 пациентов, из них:

3 человек (0,5%) - удовлетворительное состояние;

394 (65,6%) - средней тяжести;

180 (30%) - тяжелые;

23 (3,8%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 792 пациента.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3 374.