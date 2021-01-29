В Кыргызстане 74 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 29 января зарегистрировано 74 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 53
Ош - 1
Чуйская область – 11
Ошская область - 5
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
За весь период заразились коронавирусом 84 377 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 162 человека:
Бишкек – 69
Ош – 1
Чуйская область – 51
Ошская область – 3
Таласская область – 2
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели 80 643 человека.
Один новый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован в Иссык-Кульской области. Всего за весь период пандемии скончались 1409 человек.
На стационарном лечении – 600 пациентов, из них:
3 человек (0,5%) - удовлетворительное состояние;
394 (65,6%) - средней тяжести;
180 (30%) - тяжелые;
23 (3,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 792 пациента.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3 374.