В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 2 февраля зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 18
Ош - 0
Чуйская область – 24
Ошская область - 0
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 1.
За весь период зафиксировано 84 646 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 115 человек:
Бишкек – 47
Ош – 2
Чуйская область – 34
Ошская область – 5
Таласская область – 2
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 2.
За весь период выздоровели - 81 102 человека.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19 зарегистрированы в Бишкеке – 2. Всего за весь период пандемии скончались - 1414 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2193.
На стационарном лечении – 545 пациентов, из них:
2 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;
371 (68%) - средней тяжести;
138 (25,3%) - тяжелые;
34 (6,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 650 пациентов.