В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 2 февраля зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 18

Ош - 0

Чуйская область – 24

Ошская область - 0

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 1.

За весь период зафиксировано 84 646 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 115 человек:

Бишкек – 47

Ош – 2

Чуйская область – 34

Ошская область – 5

Таласская область – 2

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 2.

За весь период выздоровели - 81 102 человека.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19 зарегистрированы в Бишкеке – 2. Всего за весь период пандемии скончались - 1414 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2193.

На стационарном лечении – 545 пациентов, из них:

2 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;

371 (68%) - средней тяжести;

138 (25,3%) - тяжелые;

34 (6,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 650 пациентов.