В Кыргызстане 70 новых случаев COVID-19, скончались три человека в Бишкеке

В Кыргызстане на 4 февраля зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 22

Ош - 1

Чуйская область – 25

Ошская область - 4

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксировано 84 832 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 102 человека:

Бишкек – 47

Ош – 2

Чуйская область – 30

Ошская область – 4

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 81 334 человека.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3.

Всего за весь период от коронавируса скончались 1418 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3187.

На стационарном лечении – 527 пациентов, из них:

3 человек (0,5%) - удовлетворительное состояние;

365 (69,2%) - средней тяжести;

127 (24%) - тяжелые;

32 (6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 617 пациентов.