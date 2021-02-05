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Фонд "Добрые руки" вновь просит горожан обратить внимание на их подопечных

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с очередными четвероногими кандидатами на усыновление.

Черно-белое сокровище

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут дом для вот такой милой собачки. Щеночку два месяца. Это девочка. Малышка не сильно пушистая. Здоровая. От блох и глистов обработанная. В настоящее время щеночек живет в частном доме и учится у взрослых собак охранять территорию. Стерилизацию собачки в возрасте семи месяцев фонд возьмет на себя. Звоните: 0(555)74-41-48.

Дайте Бемби шанс

Если вы мечтаете о настоящем друге, уверены, что сможете полюбить его всем сердцем, будете заботиться, гулять, играть, кормить вкусняшками и возить к ветврачу, когда понадобится, тогда вам нужна наша Бемби! Эта собачка продолжает верить в людей, несмотря на то, что ее уже дважды предавали. Бемби – собака-компаньон и в то же время отличная охранница. Она всегда на позитивной волне. Бемби очень любит детей, прекрасно ладит другими четвероногими: собаками и кошками. Животному нет еще и двух лет. Собака привита и стерилизована. Отдадут Бемби в дом с огороженной территорией и наличием теплой будки. Не на цепь! Будущему хозяину собачку привезут волонтеры. Больше информации вы получите по следующим телефонам: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Счастливица Дана

А это Дана! Собачка полтора года провела на улице, чудом не попала под пулю во время отстрела бездомных собак, и под колеса машин. Но ей посчастливилось. Последние шесть месяцев Дана находится на передержке. Эта собачка очень ласковая и невероятно благодарная, ориентирована на человека. Когда она только попала в руки зоозащитников, немного стеснялась. Cейчас это игривое и жизнерадостное существо. А еще Дана хорошая охранница. Все необходимые прививки собака получила, была стерилизована. Отдают пушистую красавицу в частный дом с огороженной территорией и обязательным наличием теплой будки. Будущему владельцу Дану привезут. Телефоны для справок: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Серьезный пес для серьезных людей

Знакомьтесь, это Рекс! Фонд помощи животным и VB.KG очень надеются найти для него дом и хороших хозяев. Рекс – крупный молодой кобель, хороший охранник, то есть, серьезная собака для серьезных людей. Отдают пса в хорошие руки, в дом, где есть для него вольер, хорошая будка. И еще одно важное условие – не сажать Рекса на цепь! Привезут животное на дом будущему хозяину. Обращайтесь: 0(709)78-45-37.

Красивая и жизнерадостная

Взгляните на этого красивого щеночка! Это девочка трех с половиной месяцев от роду. Здоровая. От блох и глистов животное обработано. По характеру это активное и жизнерадостное создание, уже научившееся у взрослых собак охранять территорию. Если наша пушистая девочка вам понравилась, звоните и ее привезут к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Алиса вас ждет

Самых добрых и непременно ответственных хозяев мы жаждем найти для Алисы. Наша кошечка очень спокойная и ласковая, любит сидеть на руках. Животное здоровое и уже стерилизованное, так что с котятами проблем не будет. Алиса отлично знает, что такое лоток с наполнителем. Есть предпочитает сухой корм. Понравилась вам наша красотка черепахового окраса?! Тогда звоните по одному из следующих номеров, и узнавайте подробности того, как можно познакомиться с ней поближе. Алису обещают привезти прямо в ее будущий дом. Телефоны для потенциальных хозяев Алисы: 0(555)92-20-05, 0(706)92-20-05.

Завтра, 5 февраля, в газете "Вечерний Бишкек" вы сможете познакомиться с другими подопечными организации.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/396968
Теги:
акции, волонтерство, Бишкек, животные
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