В Кыргызстане 88 новых случаев COVID-19, за сутки скончались два человека

В Кыргызстане на 5 февраля зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 33
Ош - 2
Чуйская область – 28
Ошская область - 8
Таласская область - 2
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
Всего за весь период зафиксировано 84 920 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 110 человек:
Бишкек – 50
Ош – 6
Чуйская область – 22
Ошская область – 4
Таласская область – 1
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели - 81 440 человек.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Баткенская область – 1.
За весь период пандемии от коронавируса скончались 1420 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2881.
На стационарном лечении – 511 пациентов, из них:
3 человек (0,5%) - удовлетворительное состояние;
353 (69%) - средней тяжести;
122 (23,8%) - тяжелые;
33 (6,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 608 пациентов.