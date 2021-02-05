В Кыргызстане 88 новых случаев COVID-19, за сутки скончались два человека

В Кыргызстане на 5 февраля зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 33

Ош - 2

Чуйская область – 28

Ошская область - 8

Таласская область - 2

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

Всего за весь период зафиксировано 84 920 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 110 человек:

Бишкек – 50

Ош – 6

Чуйская область – 22

Ошская область – 4

Таласская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели - 81 440 человек.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Баткенская область – 1.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1420 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2881.

На стационарном лечении – 511 пациентов, из них:

3 человек (0,5%) - удовлетворительное состояние;

353 (69%) - средней тяжести;

122 (23,8%) - тяжелые;

33 (6,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 608 пациентов.