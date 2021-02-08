В Кыргызстане 42 новых случая COVID-19, за сутки скончались 5 человек

В Кыргызстане на 8 февраля зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 32

Ош - 2

Чуйская область – 4

Ошская область - 0

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксировано 85 113 зараженных.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 79 человек:

Бишкек – 33

Ош – 2

Чуйская область – 21

Ошская область – 1

Таласская область – 0

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 81 714 человек.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3

Чуйская область – 1

Ошская область – 1.

Всего за весь период от коронавируса скончались 1431 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2457.

На стационарном лечении – 459 пациентов, из них:

1 человек (0,2%) - удовлетворительное состояние;

309 (67,3%) - средней тяжести;

118 (25,7%) - тяжелые;

31 (6,7%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 572 пациентов.