В Кыргызстане 42 новых случая COVID-19, за сутки скончались 5 человек

В Кыргызстане на 8 февраля зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 32
Ош - 2
Чуйская область – 4
Ошская область - 0
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксировано 85 113 зараженных.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 79 человек:
Бишкек – 33
Ош – 2
Чуйская область – 21
Ошская область – 1
Таласская область – 0
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 81 714 человек.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 3
Чуйская область – 1
Ошская область – 1.
Всего за весь период от коронавируса скончались 1431 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2457.
На стационарном лечении – 459 пациентов, из них:
1 человек (0,2%) - удовлетворительное состояние;
309 (67,3%) - средней тяжести;
118 (25,7%) - тяжелые;
31 (6,7%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 572 пациентов.